Перевозки пассажиров на СвЖД в сентябре выросли на 10,8%

Фото из архива РЖД

Из них в пригородном сообщении отправлено 2 млн пассажиров (+11,4%), в дальнем следовании – 0,5 млн (+8,7%). Пассажирооборот в сентябре 2022 года составил 638 млн пасс-км, что на 8,7% больше сентября 2021 года.

За девять месяцев (январь-сентябрь) 2022 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 22 млн пассажиров, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 16,5 млн пассажиров (+6,5%), в дальнем следовании – 5,5 млн (+10,6%). Пассажирооборот на СвЖД с начала 2022 года вырос на 8,5% и составил 6 млрд пасс-км.

В целом на инфраструктуре ОАО «РЖД», по оперативным данным, в сентябре 2022 года перевезено 99,9 млн пассажиров, что на 13,7% превышает аналогичный показатель прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 90,6 млн пассажиров (+13,1%), в дальнем следовании – 9,4 млн (+20,6%). Пассажирооборот в сентябре 2022 года составил 11,5 млрд пасс-км, что на 28,2% превышает аналогичный показатель 2021 года.

Всего за девять месяцев 2022 года перевезено 850,8 млн пассажиров (+8,5% к январю-сентябрю 2021 года), из них в пригородном сообщении –767,3 млн пассажиров (+7,8%), в дальнем следовании – 83 млн (+15,3%). Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2022 года вырос на 17% к уровню прошлого года и составил 95,9 млрд пасс-км.