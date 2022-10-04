В Екатеринбурге отменили вой сирен 5 октября

Проверка должна была пройти 5 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области отменили плановую проверку систем оповещения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

- Все верно, плановая проверка системы оповещения в регионе отменена, - подтвердили «КП Екатеринбург» в пресс-службе ГУ МЧС.

Ранее было известно, что проверка должна была пройти 5 октября по всей Свердловской области. Горожан заранее попросили не пугаться: специалистам нужно было проверить систему оповещения населения. Электросирены должны были транслировать предупредительный сигнал «Внимание всем!» с 10:40 до 10:43. Затем с 10:48 до 10:49.

О причинах отмены электросирен неизвестно. Напомним, жителей Пионерского поселка 13 августа напугал вой сирен в четыре утра. При этом в МЧС заверили, что проверка системы оповещений не проводилась.