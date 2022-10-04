ВТБ перезапускает вклад для физлиц в юанях

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Доходность по «Вкладу в будущее» в китайской валюте составит до 1,2%, средства можно разместить на срок от трех месяцев до года. Депозит позволит клиентам диверсифицировать сбережения.

Минимальная сумма размещения на «Вклад в будущее» составит 100 юаней при открытии в ВТБ Онлайн и 500 юаней – в отделениях банка. Депозит можно открыть на срок от трех месяцев до года. Максимальная ставка – 1,2% годовых – доступна при размещении денег на период 181-365 дней. При выборе срока от 91 до 180 дней доходность составит 0,7% годовых.

Клиент может выбрать ежемесячную выплату дохода на счет или капитализацию процентов на вклад. Снятие и пополнение депозита не предусматриваются.

«Сегодня вклады в юанях выступают одной из возможных альтернатив классическим рублевым депозитам. Последние полгода они пользуются спросом у россиян. Так, с 1 марта, когда ВТБ запустил первый сберегательный продукт в китайской валюте, клиенты уже разместили в банке порядка 2,5 млрд юаней. Сегодня мы предлагаем розничным клиентам выгодный депозит с хорошей рыночной доходностью и возможностью разместить средства на срок до года. Это позволит им диверсифицировать сбережения», - комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.

Новое предложение доступно для всех сегментов, в том числе для состоятельных клиентов.