Спасатели МЧС потушили торфяник в поселке Шабровский

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Спасатели потушили торфяник в поселке Шабровский. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. Площадь пожара составляла 20 Га. На его ликвидации были задействованы 32 человека и 8 единиц спецтехники.

Сейчас спасатели МЧС продолжают ликвидировать тление торфа у деревни Большое Седельниково. За минувшие сутки пожарные потушили очаги на площади 2 Га.

- По состоянию на 4 октября сохраняются отдельные очаги тления на площади 15,5 Га, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - Продолжается разбивка очагов тления, прокладка траншей и заполнение их водой.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

По данным спасателей, всего проложено 12 траншей общей протяженностью более шести километров. Тушат торфяник 112 человек и 30 единиц техники.

На месте пожара ежедневно продолжается мониторинг обстановки с помощью беспилотников. Также в круглосуточном режиме работает оперативная группа регионального МЧС.