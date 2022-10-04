В Каменске-Уральском пожар произошел на территории ИК-47

Возгорание потушили сотрудники ведомственной пожарной охраны Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском 3 октября пожар произошел на территории ИК-47. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

- Загорелся деревянный навес для хранения сена. Силами ведомственной пожарной охраны ИК-47 потушили. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в январе 2021 года в колонии, расположенной в свердловском городе Ивдель, произошел крупный пожар. Во время него сильно пострадала церковь, которая находится на территории исправительного учреждения.

Как рассказывал «КП-Екатеринбург» начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко, колонии есть собственная пожарная служба, которая первой начала тушить распространявшееся пламя. Позже к ней подключились сотрудники МЧС. Всего в тушении принимали участие семь пожарных расчетов. Площадь пожара составила 76 квадратных метра. Во время пожара никто не пострадал.