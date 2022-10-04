Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга за три дня задержали 12 пьяных водителей

Рейд «Стоп-контроль» проходил с 30 сентября по 2 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга во время рейда «Стоп-контроль» с 30 сентября по 2 октября задержали 12 пьяных водителей. У двух из них не было прав, четверо отказались от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. В отношении еще двух водителей сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.

Также сотрудниками ГИБДД был остановлен один водитель в наркотическом опьянении и один оказался лишен прав.

- Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей строго соблюдать Правила дородного движения и не садится за руль в состоянии опьянения, - обратились к автомобилистам в ГИБДД.

Также госавтоинспекторы просят тех, кто заметил человека в состоянии опьянения, собирающегося сесть за руль оперативно сообщить об этом в дежурную часть ГИБДД по телефону +7 (343) 263-19-02, 02 или 112.