Проблемы в передаче сигнала возможны с 3 по 9 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области временно не будут работать телевидение и радио. Проблемы в передаче сигнала возможны с 3 по 9 октября.

- В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, - рассказали в Российской телевизионной и радиовещательной сети. - Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Приносим извинения за возможные неудобства.

Прекратят вещание РТРС-1, РТРС-2, «Волна ФМ», «Вести ФМ», «Маяк», «Орфей», ТК «Дисней», ТК «Суббота», «Радио России», «Воскресение».

Временное отключение коснется, в том числе Алапаевска, Бисерти, Белоярского, Двуреченска, Каменска-Уральского и других населенных пунктов. Все пункты вещания, даты и время отключения смотрите в таблице ниже.

Скриншот с сайта ekburg.rtrs.ru

Скриншот с сайта ekburg.rtrs.ru

Скриншот с сайта ekburg.rtrs.ru