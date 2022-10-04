В Екатеринбурге загорелась крыша главного офиса Сбербанка

Пожар был оперативно локализован и ликвидирован Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге утром, 4 октября, загорелась крыша главного офиса Сбербанка на Куйбышева, 67. Сотрудников эвакуировали из здания.

- На место прибыли пожарные службы. Задымление оперативно ликвидировано. Пострадавших и ущерба нет. Банк работает в обычном режиме, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Сбербанка.

По данным МЧС, площадь возгорания на кровле 17-этажного административного здания составила 15 квадратных метров. Пожар был оперативно локализован и ликвидирован. Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.

Напомним, в ноябре 2021 года отделение Сбербанка в центре Екатеринбурга на Ленина, 38а окутало дымом. Очевидцы предположили, что в подвальном помещении здания произошел пожар. Однако в МЧС «КП-Екатеринбург» рассказали, что Сбербанк проводил тренировку с искусственным задымлением, вызвавшим ложную сработку пожарной сигнализации.