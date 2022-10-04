Новым руководителем ОВД Качканара стал Константин Левин

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Новым руководителем ОВД Качканара стал 43-летний подполковник полиции Константин Левин. Приказ о его назначении подписал начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков.

- Сегодня состоялось официальное представление нового руководителя. На эту церемонию по поручению генерала Мешкова прибыл заместитель начальника полиции главка Александр Бутаков, а также первые лица администрации города, прокуратуры, СКР и суда, - рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

Он также отметил, что на счету подполковника Константина Левина десятки раскрытых преступлений, в том числе особо тяжких. Так, с его участием было раскрыто изнасилование и убийство двух несовершеннолетних девочек, тела которых нашли в реке Ляля. Подозреваемый был задержан и получил по заслугам. Кроме того, Константин Левин отличился в поимке убийцы-ганнибала, который расчленил и выпотрошил тело собутыльника.

Валерий Горелых также отметил, что новый руководитель ОВД Качканара награжден рядом ведомственных наград. Его супруга также работает в структуре МВД, а дочь учиться на юриста.

На новой должности Константин Левин в том числе планирует повысить раскрываемость преступлений, уровень профмастерства личного состава и снизить кривую некомплекта.