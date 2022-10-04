У двух школ и садиков появятся пристрои Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект застройки в районе Свердловского инструментального завода.

- Алексей Орлов утвердил проект планировки и межевания квартала улиц Фрунзе - Белинского - Щорса - Степана Разина. Документ предусматривает комплексное развитие участка площадью 6 гектаров, - рассказали в пресс-службе мэрии.

На территории появятся многоквартирные дома, в которых смогут поселиться более пяти тысяч горожан и паркинг. Кроме того, будут реконструированы здания социальной сферы.

Так, планируется отремонтировать детский сад № 365. Для него и для другого дошкольного учреждения будет создан пристрой, чтобы увеличить количество мест.

Помимо этого, для гимназии № 120 и школы № 175 будут построены два новых корпуса на 600 учебных мест каждый.

Весь комплекс работ в районе Свердловского инструментального завода будет завершен к 2030 году.