В Нижнем Тагиле водитель Mazda сбила 10-летнего велосипедиста

Фото: ГИБДД Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле 44-летняя женщина на Mazda сбила 10-летнего велосипедиста. ДТП произошло вечером, 3 октября, у дома №1 по Черноисточинскому шоссе. С подозрением на сотрясение головного мозга мальчика доставили в ДГБ №3. После оказания медпомощи его отпустили домой.

- Водитель автомобиля Mazda СХ-5, двигаясь со стороны Черноисточинского шоссе при повороте направо на ул. Дружинина на разрешающий сигнал светофора не предоставила преимущество в движении и допустила наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, выехавшего на пешеходный переход, не спешившись с велосипеда, - рассказали в отделении по пропаганде ГИБДД Нижнего Тагила.

Женщина рассказала, что, когда поворачивала, убедилась, что пешеходов нет. Мальчик, по ее словам, выехал на пешеходный переход неожиданно. Родители ребенка же, поговорив с сыном, рассказали, что он видел машину, но решил, что она остановится. На велосипеде он ехал домой, с их разрешения.

Фото: ГИБДД Нижнего Тагила

По данным госавтоинспекторов, женщина, находившаяся за рулем иномарки, имеет стаж вождения 6 лет. За нарушение ПДД к административной ответственности не привлекалась. Медосвидетельствование показало, что она была трезва. На нее составили административный протокол по ст. 12.18 КоАП РФ за непредоставление преимущества в движении велосипедисту.

Сотрудники полиции после случившегося проведут обследование образовательной организации, в которой обучается пострадавший ребенок на предмет обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге. Также материалы будут направлены в подразделение по делам несовершеннолетних.