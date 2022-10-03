В Нижнем Тагиле отремонтируют главный корпус Демидовской поликлиники

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Нижнем Тагиле в ближайшее время начнется ремонт в главном корпусе поликлиники Демидовской городской больницы. За несколько месяцев будет заменена кровля, окна, водостоки, все коммуникации, установлено видеонаблюдение и многое другое.

- Самым сложным и ответственным станет этап реставрации исторического фасада. Двухэтажное каменное здание с четырьмя флигелями в стиле ампир было построено в 1825 году Николаем Демидовым. Памятник архитектуры и культурного наследия восстановят в первозданном виде, - рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Известно, что стоимость ремонта составит порядка 90 миллионов рублей, деньги были выделены из федерального бюджета. Для посетителей поликлиника откроет двери в середине 2023 года. В настоящее время к ней прикреплено чуть более 15 тысяч тагильчан, ежедневно ее посещают примерно 250 человек.