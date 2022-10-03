В Екатеринбурге полицейские разыскали двух школьников, пропавших во время прогулки

Школьники восьми и десяти лет вышли на придомовую территорию около 19:00 2 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские разыскали двоих мальчиков, которые пропали во время прогулки на детской площадке. Все произошло на улице Речкалова в Верх-Исетском районе. Школьники восьми и десяти лет вышли на придомовую территорию около 19:00 2 октября.

Примерено через час они ушли в неизвестном направлении. Родители пытались отыскать их самостоятельно, однако около 23:00 решились обратиться в полицию.

- Для розыска «потеряшек» по тревоге был поднят личный состав отдела полиции № 8, соответствующие ориентировки были получены нарядами ДПС и ППСП. Уже около двух часов ночи полицейский экипаж заметил искомую парочку во дворе на улице Феофанова, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Детей доставили в дежурную часть, где они объяснили, что хотели погулять самостоятельно без опеки родителей. К счастью, никаких происшествий за это время с ними не произошло.