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Общество3 октября 2022 16:24

В Екатеринбурге полицейские разыскали двух школьников, пропавших во время прогулки

Детей доставили в дежурную часть, где они объяснили, что хотели погулять самостоятельно
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Школьники восьми и десяти лет вышли на придомовую территорию около 19:00 2 октября

Школьники восьми и десяти лет вышли на придомовую территорию около 19:00 2 октября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские разыскали двоих мальчиков, которые пропали во время прогулки на детской площадке. Все произошло на улице Речкалова в Верх-Исетском районе. Школьники восьми и десяти лет вышли на придомовую территорию около 19:00 2 октября.

Примерено через час они ушли в неизвестном направлении. Родители пытались отыскать их самостоятельно, однако около 23:00 решились обратиться в полицию.

- Для розыска «потеряшек» по тревоге был поднят личный состав отдела полиции № 8, соответствующие ориентировки были получены нарядами ДПС и ППСП. Уже около двух часов ночи полицейский экипаж заметил искомую парочку во дворе на улице Феофанова, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Детей доставили в дежурную часть, где они объяснили, что хотели погулять самостоятельно без опеки родителей. К счастью, никаких происшествий за это время с ними не произошло.