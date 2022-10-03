Владельцы машин не смогут попасть на участок от Коминтерна до проспекта Вагоностроителей с 4 по 9 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на пять дней перекроют движение автомобилистов по улице Тимирязева. Планируется, что владельцы машин не смогут попасть на участок от Коминтерна до проспекта Вагоностроителей с 4 по 9 октября.

- Подобные меры вводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения на период проведения работ по строительству тепловых сетей. Необходимо установить дорожные знаки в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения, - говорится в постановлении мэрии Нижнего Тагила.

Напомним, в Екатеринбурге специалисты ООО СЗ «Атомстройкомплекс-Островского» дважды перекроют движение по улице Сурикова. Участок в районе жилого дома № 106 будет недоступен для автомобилистов с 7 по 9 и с 14 по 16 октября.