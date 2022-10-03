В Нижнем Тагиле местного жителя осудят за убийство сожительницы

С места ЧП мужчина скрываться не стал, имитируя свою непричастность Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле осудят 39-летнего местного жителя, который зарезал свою сожительницу во время алкогольного застолья. Инцидент произошел в ночь на 29 мая этого года. Следователи считают, что конфликт между ними произошел из-за ревности.

- В ходе ссоры женщина выразилась в адрес сожителя нецензурной бранью и ударила его ладонью по лицу. В ответ на это злоумышленник решил убить потерпевшую, нанеся ей телесные повреждения, в том числе удар ножом в грудь. В результате пострадавшая погибла, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, с места ЧП мужчина скрываться не стал, имитируя свою непричастность. После этого прибывшим полицейским он чистосердечно рассказал, как все было на самом деле.

Уголовное дело по статье «Убийство» направлено в Дзержинский районный суд города для рассмотрения по существу.