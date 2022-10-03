Владелец канала рассказал, что существование компании оказалось под угрозой из-за информационной политики в современных условиях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле прекращает вещание телеканал «Реальный Тагил», а также завершается работа газеты «Тагилка». Владелец канала рассказал, что существование компании оказалось под угрозой из-за информационной политики в современных условиях.

- Дело не в каких-то финансовых вопросах. Дело в том, что сегодняшняя ситуация, и ни телеканал, ни мы в целом, не видим возможности продолжать ту информационную политику, которую мы все три года реализовывали, - отметил генеральный директор Александр Соловьев в своем обращении в социальных сетях.

Напомним, «Эхо Москвы в Екатеринбурге» возобновило вещание под новым названием «91,4 FM». Радиостанция заработала в понедельник, 21 марта. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердил главный редактор «Эхо Москвы в Екатеринбурге» Максим Путинцев.