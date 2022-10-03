Лидер уральской группы «Чайф» передал гуманитарную помощь мобилизованным

По его словам, он постарался взять максимально возможный набор вещей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лидер уральской группы «Чайф» Владимир Шахрин решил передать мобилизованным предметы личной гигиены, еду и одежду. Музыкант съездил в гипермаркет и лично закупил вещи первой необходимости для военных.

- Утром поехал в магазин, нагрузил тележку. Сейчас увезу в пункт помощи, передам нашим военным ребятам. У нас есть такой пункт приема, как «Урал своих не бросает», много вообще каких-то, неважно, куда именно отправлять. Тут и носки есть, зубные щетки и так далее, - рассказывает Владимир Шахрин на видео.

По его словам, он постарался взять максимально возможный набор вещей, при этом исполнитель заверил, что агитировать никого не собирается.

Напомним, на прошлой неделе в Свердловской области открылись сразу несколько пунктов сбора вещей для мобилизованных. Волонтеры смогут передать необходимую одежду, продукты и другие вещи, нужные для службы, в Екатеринбурге, Березовском, Камышлове и других городах региона.