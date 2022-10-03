Ямалец утонул после опрокидывания лодки

Трагедия развернулась в ночь на 3 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на 3 октября на реке Таз погиб человек. Мужчина утонул после опрокидывания лодки. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, и мужчина, управлявший лодкой и его пассажирка, могли быть в состоянии опьянения. Все обстоятельства трагедии уточняются, пишет портал Yamal1.

Ранее мы рассказывали об убийстве жителя Верхней Пышмы Анатолия Тропина. Весной семьянина нашли сожженным в «четырнадцатой», легковушка была спрятана в лесу. Обвинения в этом чудовищном преступлении предъявлены сыну Анатолия – Леониду, а также троим друзьям Тропина-младшего Сергей Стяжкин, Валентин Басков и Руслан Маханов.

Как выяснилось, Леонид решил расправиться с родным отцом из-за угроз отнять у него отечественную легковушку и выписать из частного дома.