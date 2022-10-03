В Нижнем Тагиле 76-летняя пенсионерка потеряла полтора миллиона, поверив мошенникам

Злоумышленники посоветовали отправить снятые сбережения на «кейсовый» счет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 76-летняя пенсионерка лишилась полутора миллионов рублей, поверив телефонным мошенникам. Как оказалось, пожилой женщине позвонили на домашний номер неизвестные и представились сотрудниками Центрального Банка России.

- Ей рассказали, что полиция задержала группу мошенников, которые пытались похитить деньги со счетов потерпевшей. После этого злоумышленник пояснил, чтобы предотвратить все операции, необходимо обналичить денежные средства со всех счетов, - рассказали в МУ МВД «Нижнетагилсьское».

Злоумышленники посоветовали отправить снятые сбережения на «кейсовый» счет. Женщина вместе со своей дочерью поехала в отделение банка и забрала все накопления.

- Далее они отправились в салон сотовой связи и отправили на указанный злоумышленником «безопасный» счет три платежа по 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном и крупном размере», - добавили в полиции.