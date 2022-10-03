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Общество3 октября 2022 13:15

В Нижнем Тагиле 76-летняя пенсионерка потеряла полтора миллиона, поверив мошенникам

Женщине посоветовали перевести все сбережения на «кейсовый» счет
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Злоумышленники посоветовали отправить снятые сбережения на «кейсовый» счет

Злоумышленники посоветовали отправить снятые сбережения на «кейсовый» счет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 76-летняя пенсионерка лишилась полутора миллионов рублей, поверив телефонным мошенникам. Как оказалось, пожилой женщине позвонили на домашний номер неизвестные и представились сотрудниками Центрального Банка России.

- Ей рассказали, что полиция задержала группу мошенников, которые пытались похитить деньги со счетов потерпевшей. После этого злоумышленник пояснил, чтобы предотвратить все операции, необходимо обналичить денежные средства со всех счетов, - рассказали в МУ МВД «Нижнетагилсьское».

Злоумышленники посоветовали отправить снятые сбережения на «кейсовый» счет. Женщина вместе со своей дочерью поехала в отделение банка и забрала все накопления.

- Далее они отправились в салон сотовой связи и отправили на указанный злоумышленником «безопасный» счет три платежа по 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном и крупном размере», - добавили в полиции.