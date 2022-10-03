Глава СК заинтересовался приговором по делу о смерти молодой матери под Екатеринбургом

Михаил Дихтярь отделался двумя годами ограничения свободы. Фото: предоставлено родственниками Светланы Маминой

Глава СК заинтересовался приговором по делу о смерти молодой матери Светланы Маминой вблизи Первоуральска. Женщина погибли под колесами автомобиля 12 ноября 2015 года. Близкие уверены, что ее толкнул сожитель Михаил Дихтярь. На прошлой неделе суд вынес приговор – 2 года ограничения свободы. Михаила признали виновным, но не в убийстве, а в причинении смерти по неосторожности.

- Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богинскому М.В предоставить доклад о комплексе проведенных следственных действий по уголовному делу и собранной доказательственной базе, - говорится на сайте СК России.

Сестра погибшей намерена обжаловать приговор в Свердловском областном суде.