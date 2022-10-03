Жительница Югры разослала интимные фото девушки бывшего мужа

Из-за ревности женщина нарушила закон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Югры из ревности разослала интимные фото сожительницы своего бывшего мужа, сообщает окружная пресс-служба следственного управления СК РФ. Уголовное дело по статье 137 УК «Нарушение неприкосновенности частной жизни» уже направлено в суд. Ревнивой даме грозит до двух лет лишения свободы, отмечает портал ugra-news.ru

Подобная история была и в Свердловской области, когда многодетный отец разослал фотографии любовницы. Так он пытался спасти свой брак.

Как ранее писала «КП-Екатеринбург», летом прошлого года 41-летний электромонтажник Михаил (имена изменены – прим.ред) с северного Урала разослал интимные фотографии своей любовницы Екатерины.

По словам вахтовика, его роман с 32-летней женщиной длился полтора года. А снимки ее фотографии он отправил знакомым с подписью «разрушительница чужих семей».