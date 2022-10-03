На Урале сотрудники предприятия получили зарплату после вмешательства прокуратуры

Задолженность перед работниками была погашена в полном объеме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Верхней Пышмой сотрудники ЖКХ «Черемышское» смогли добиться получения зарплаты только после вмешательства прокуратуры. Во время проверки выяснилось, что 49 работников предприятия не получили заработанные деньги, общая сумма долга превысила миллион рублей.

- В связи с выявленными нарушениями прокуратура руководителю предприятия внесла представление с требованием об устранении выявленных нарушений. Также направлены судебные приказы о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Суд полностью удовлетворил заявления прокурора, после чего задолженность перед работниками была погашена в полном объеме.

Напомним, в июне в Екатеринбурге в отношении руководства «Уральского компрессорного завода» возбудили уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы». Известно, что больше 300 человек на предприятии вообще не получали денег с апреля этого года.