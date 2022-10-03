В Екатеринбурге пенсионерка решила перейти дорогу на «красный» и погибла под колесами грузовика

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге водитель грузовика Volvo сбил насмерть 73-летнюю пенсионерку. Авария произошла днем 3 октября недалеко от жилого дома на улице Походной. По предварительной версии, пожилая женщина решила перейти дорогу на красный сигнал светофора.

- Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, пострадавшая умерла на месте происшествия. 38-летний водитель пояснил полицейским, что когда начал движение на зеленый сигнал светофора, на дорогу вышла женщина, которую он не заметил, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится расследование. Напомним, ранее в Екатеринбурге из-за выбежавшего на пути ребенка пострадал пассажир трамвая. С различными травмами он был доставлен в больницу. ДТП произошло на улице Блюхера накануне, 2 октября.