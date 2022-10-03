Диетолог объяснила, почему нельзя покупать жирное молоко

Качество напитка всегда сложно определить, оно зависит от производителя, бочки и бидонов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Совсем жирное молоко брать не стоит. К такому выводу пришла врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, среднестатистическому человеку подойдет молоко от 2,5% до 3,5% жирности.

- Среднестатистическому человеку подойдет молоко от 2,5% жирности до 3,5%. Если есть лишний вес или человек придерживается антихолестериновой диеты, тогда 1,5%, - рассказала Соломатина порталу NEWS.ru

Эксперт отмечает, что качество напитка всегда сложно определить. Купленное молоко лучше всего прокипятить дома или термически обработать, даже если это молоко брендовое и с ближайших ферм.

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