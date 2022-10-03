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Происшествия3 октября 2022 11:05

На Уралмаше неадекват открыл стрельбу в ресторане, где проходил детский праздник

Гости скрутили его до приезда полиции
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Полиция разыскивает очевидцев

Полиция разыскивает очевидцев

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ресторане «Своя компания» неадекватный мужчина открыл стрельбу из газового пистолета во время детского праздника. Как рассказала «КП-Екатеринбург» директор по маркетингу ресторана Ксения Голунова, мужчина несколько раз выстрелил в пол.

- Действительно, инцидент произошел в нашем ресторане на улице Ильича. Возможно, он перепутал наше заведение с дверью супермаркета по соседству. Вел себя неадекватно, размахивал пистолетом. Хостес задержали его и не дали пройти в зал. У них есть инструкции на подобные случаи, - пояснила «КП-Екатеринбург» Ксения Голунова.

В полиции разыскивают очевидцев инцидента.

- Гражданин задержан. Полиция проводит проверку по факту инцидента. Просим очевидцев происшествия обратиться в органы внутренних дел по телефону 8(343)356-42-15 или 102(02), - сообщили в УМВД.

Напомним, что на улице Восстания заметили облитый краской микроавтобус с буквой Z.