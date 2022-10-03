Зимний график движения пригородных поездов на Свердловской железной дороге начнет действовать с 9 октября

Фото из архива РЖД
В связи с традиционным снижением пассажиропотока в осенне-зимний период перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания», в соответствие с заявками регионов, корректирует составность (количество вагонов) ряда поездов и выводит из обращения электрички, дополнительно назначавшиеся в пиковый туристический и «дачный» сезон.
Отменяются «летние» поезда, назначенные в 2022 году для туристических поездок:
с 23 октября № 7011/7012 Екатеринбург-Пассажирский – Михайловский Завод (в природный парк «Оленьи ручьи», последний рейс 22 октября).
с 9 октября № 7082/7087 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Каменск-Уральский (последний рейс 8 октября). Вместо него для перевозки пассажиров на данном направлении с 10 октября дополнительно будет курсировать пригородный поезд № 6602: отправление из Екатеринбурга в 06:49, прибытие в Каменск-Уральский в 09:00 (время местное).
С 10 октября отменяются «летние» поезда, назначаемые ежегодно с апреля по октябрь:
№ 6521/6522 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Ревда;
№ 6632 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Колчедан;
№ 6620/6619 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Храмцовская;
№ 6441/6442 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Мурзинка;
№ 6951/6952 сообщением Серов – Бокситы – Серов;
№ 6802 сообщением Нижний Тагил – Невьянск;
№ 6482/6481 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Полевской;
№ 6591/6594 сообщением Дружинино – Михайловский завод (с 25 сентября).
С 5 октября пригородный поезд №6823/6824 сообщением Нижний Тагил – Кушва будет курсировать только по рабочим дням (в летний период ежедневно).
С 30 октября отменяются пригородные поезда №7496 сообщением Сургут – Нижневартовск и №6097 сообщением Нижневартовск – Сургут.
Кроме того, с 10 октября на небольших остановочных пунктах (Плюсниха, Вершина, Винокурово, Соснята, Вагановка и др.) для некоторых пригородных поездов будут отменены введенные на летний период остановки.
Свердловская железная дорога обращается к пассажирам с просьбой внимательно следить за расписанием пригородных поездов. С информацией можно ознакомиться в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», пригородных кассах, на сайтах ОАО «РЖД» и АО «СПК», по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок по России бесплатный).