В ликвидации природных пожаров задействовано более 110 человек и 37 единиц спецтехники Фото: Алексей БУЛАТОВ

Названа причина большинства лесных пожаров в Свердловской области. По данным департамента информполитики региона, возгорания происходили из-за неосторожного обращения с огнем грибников и ягодников.

- Сейчас на Среднем Урале идет массовый сбор клюквы. К сожалению, люди, собирая дары леса, пренебрегают правилами пожарной безопасности, - рассказал и.о. министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

Сейчас в регионе действует 12 природных пожаров на площади 240 гектаров. Пять из них на площади 73 гектара уже удалось локализовать. В ликвидации природных пожаров задействовано более 110 человек и 37 единиц спецтехники.

Свердловчан в очередной раз просят соблюдать правила пожарной безопасности в лесу. Нельзя оставлять непотушенный огонь, разводить костры в торфяниках, бросать спички и окурки. Кроме того, запрещается оставлять в лесу легковоспламеняющиеся предметы.