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Общество3 октября 2022 10:21

Экологическая экспертиза выявила превышение радиационного фона около промзоны под Екатеринбургом

Инженер-физик назвал причины
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Для более точных выводов о характере и источнике радиации нужна экспертиза уполномоченных органов

Для более точных выводов о характере и источнике радиации нужна экспертиза уполномоченных органов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экологическая экспертиза 30 сентября и 1 октября вывила превышение радиационного фона около промзоны ФГУП «Радон» под Екатеринбургом. Как пишет ИА «Уральский меридиан», предприятие занимается перевозкой и хранением радиационных отходов.

Общественный мониторинг провел инженер-физик Андрей Ожаровский и жители поселков Крутой в Верхней Пышме и Красногвардейский в Березовском. Эксперт рассказал ИА «Уральский меридиан», что существенный скачек радиационного фона возможен, если существует протечка из контейнеров для хранения радиационных отходов или если контейнеры создают в окружении себя фон.

Эколог отметил, что для более точных выводов о характере и источнике радиации нужна экспертиза уполномоченных органов. Вместе с местными жителями он собирается направить обращение в компетентные органы.