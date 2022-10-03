В Нижнем Тагиле пожар произошел в «Клубе паровых коктейлей»

По предварительным данным, причина возгорания - поджог Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в воскресенье, 2 октября пожар произошел в «Клубе паровых коктейлей» на Металлургов, 64. По данным отдела надзорной деятельности, пламя разгорелось приблизительно в 04:43. Тогда же спасатели получили сообщение о ЧП.

Как рассказали в TagilCity.ru из-за возгорания из девятиэтажного дома, к которому пристроено заведение, пришлось эвакуировать 26 человек.

Огонь распространился на площади пять квадратных метров и повредил мебель и барную стойку в заведении.

По предварительным данным, причина возгорания - поджог. Сейчас специалисты подсчитывают сумму ущерба.

Данных о пострадавших нет.