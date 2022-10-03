Уральский исполнитель прошел в суперфинал шоу «Голос 60+»

Фото: соцсети Виктора Зорина

Исполнитель из Екатеринбурга прошел в суперфинал шоу «Голос 60+». Виктор Зорин занял почетное второе место. Исполнитель был в команде Игоря Корнелюка. Об этом музыкант сообщил в своих социальных сетях.

Музыкант Виктор Зорин выступал в эфире шоу «Голос 60+» с песней «Город, которого нет». В видеоинтервью проекта «Голос 60+» Виктор Зорин рассказал, что шел к участию в проекте очень долго. - Я уже четвертый раз на «Голосе». Три раза кастинг проходил. Я благодарен, что именно Игорь Корнелюк повернулся. Это чудесный музыкант. Добрый, мягкий и очень интеллигентный человек. Много мне дал, честно. Долго выбирали репертуар, - рассказал Виктор Зорин.

Финалисту проекта Виктору Зорину 65 лет. Он записывает кавер-версии популярных исполнителей.

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