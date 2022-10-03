Претендентов на победу среди 46 участковых выбрали свердловчане Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 10 полицейских прошли первый этап конкурса «Народный участковый-2022». Их из 46 претендентов выбрали свердловчане, проголосовав за них на сайте МВД. Теперь они будут состязаться за право стать лучшим участковым региона, чтобы принять участие в финале конкурса в Москве.

- Цель данного мероприятия - повышение престижа службы и налаживание более конструктивного взаимодействия с населением по вопросам борьбы с преступностью и профилактики правонарушений, - рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

Ознакомиться с анкетами участников второго этапа конкурса «Народный участковый» можно на сайте 66.мвд.рф. Голосование продлится с 7 по 16 октября.