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Общество3 октября 2022 8:29

В Свердловской области 10 полицейских прошли первый этап конкурса «Народный участковый-2022»

Они будут состязаться за право стать лучшим участковым региона
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Претендентов на победу среди 46 участковых выбрали свердловчане

Претендентов на победу среди 46 участковых выбрали свердловчане

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 10 полицейских прошли первый этап конкурса «Народный участковый-2022». Их из 46 претендентов выбрали свердловчане, проголосовав за них на сайте МВД. Теперь они будут состязаться за право стать лучшим участковым региона, чтобы принять участие в финале конкурса в Москве.

- Цель данного мероприятия - повышение престижа службы и налаживание более конструктивного взаимодействия с населением по вопросам борьбы с преступностью и профилактики правонарушений, - рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

Ознакомиться с анкетами участников второго этапа конкурса «Народный участковый» можно на сайте 66.мвд.рф. Голосование продлится с 7 по 16 октября.