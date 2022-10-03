УрФУ поможет студентам, у которых были мобилизованы родители, опекуны или супруги

Все нуждающиеся студенты-очники бюджетной формы получат деньги по упрощенной схеме Фото: Алексей БУЛАТОВ

УрФУ окажет материальную помощь студентам, у которых были мобилизованы родители, опекуны или супруги. В университетской комиссии под председательством проректора по воспитательной работе сообщили, что Для этого нужно будет подать заявление, но не всем.

- Все нуждающиеся студенты-очники бюджетной формы получат деньги по упрощенной схеме: писать заявления и отчитываться чеками не требуется, - рассказали в пресс-службе вуза.

Так, уже инициирована адресная помощь 189 инвалидам первой и второй группы, а также инвалидам с детства, девяти студентам, прибывшим из зоны СВО и 23 детям погибших или тяжелораненых участников СВО.

Напомним, частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. Ранее врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков заявил, что в приоритетном порядке повестки получают граждане до 35 лет, имеющие определенную воинско-учетную специальность. Это стрелки, танкисты, артиллеристы, медики, инженеры, саперы.