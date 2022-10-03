На горячей линии специалисты ответят на вопросы о гриппе и ОРВИ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области заработала горячая линия по профилактике ОРВИ и гриппа. Она будет работать до 14 октября.

- Специалисты будут консультировать граждан о том, чем отличаются симптомы гриппа и ОРВИ и какие меры необходимо предпринять при первых признаках недомогания, расскажут, где можно сделать прививку от гриппа и как правильно подготовиться к вакцинации, а также ответят на другие вопросы в рамках тематики, - рассказали в пресс-службе Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Также сотрудники ведомства напомнят о неспецифических мерах профилактики ОРВИ и гриппа.

На горячую линию можно звонить в будние дни по телефону областного Управления Роспотребнадзора (343) 362-87-15. Кроме того, в круглосуточном режиме функционирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора. Звонки принимаются по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).