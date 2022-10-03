Жителей Екатеринбурга напугала перестрелка в центре города

Фото: telegram-канал «Бандитский центр. Екб»

Жителей Екатеринбурга напугала перестрелка в центре Екатеринбурга. Местные жители стали свидетелями разборок возле штаб-квартиры РМК по улице Горького.

Видео произошедшего опубликовал telegram-канал «Бандитский центр. Екб». На видео мужчина в маске угрожает двум другим мужчинам в форме, направляя на них пистолет.

Оказалось, что кадры с видео – это съемки нового фильма Евгения Григорьева «Сломя голову», которыми занимается Свердловская киностудия.

- Это была репетиция одной из сцен фильма. Она проходила 1 октября, в субботу. Сейчас весь Екатеринбург – сплошная съемочная площадка, - рассказали «КП-Екатеринбург» на Свердловской киностудии.

Напомним, съемки фильма криминальной комедии «Сломя голову» стартовали 22 сентября. В фильме играют известные актеры Павел Деревянко, Надежда Михалкова, Егор Корешков, а также лидер группы «Звери» Рома Билык.

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