В Екатеринбурге задержали мужчину, напавшего на девушку с ножом

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали мужчину, напавшего с ножом утром, 30 сентября на проходящую мимо него девушку. Инцидент произошел на улице Баумана. Мужчина сначала толкнул девушку на землю, а затем, угрожая ножом, выхватил из ее рук телефон.

- Прибывшими на место полицейскими были предприняты неотложные меры по розыску дерзкого налетчика. В результате своевременных мероприятий его удалось обнаружить в тот же день. Оперативники задержали 35-летнего мужчину прямо по месту жительства, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Оказалось, что мужчина живет в том же доме, возле которого напал на девушку. Телефон, который он у нее украл, нашли у него в квартире. Причастность к нападению на девушку он признал. Его поместили под стражу.

Полицейские также установили, что задержанный мужчина был неоднократно судим за кражи, грабеж и побои. Сейчас на него завели уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Силовики также проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениям и просят пострадавших обращаться по телефонам 356-42-14 или 102 (02).