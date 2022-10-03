На Эльмаше трое парней украли из магазина сигареты на 65 тысяч рублей

Сотрудники территориального овд проводят проверку Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Эльмаше трое парней выломали двери магазина на Шефской, 95 и украли сигареты на 65 тысяч рублей. Все произошло ночью, 2 октября.

- Это примерно 43 блока, средняя цена за пачку - 150 рублей, - рассказал E1.RU бывший сотрудник магазина.

Как сообщили «КП-Екатеринбург» в отделении по связям со СМИ городского УМВД, заявление о хищении товара из магазина поступило в отдел полиции №14 Орджоникидзевского района.

- В настоящее время сотрудники территориального овд проводят проверку по происшествию. Лица, причастные к инциденту, устанавливаются. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение, - рассказали в полиции.

Напомним, ночью, 27 сентября, в Екатеринбурге трое парней ограбили магазин электронных сигарет на Малышева, 120. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что молодые люди вломились в торговую точку, разбив входную дверь.