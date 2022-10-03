Пропавшего в Туринске 44-летнего мужчину нашли мертвым

С 6 сентября местонахождение мужчины было неизвестно Фото: ЛизаАлерт

Пропавшего в Туринске 44-летнего Романа Калинина нашли мертвым. Его разыскивали с 6 сентября полицейские и волонтеры.

- Найден, погиб. Соболезнования родным и близким, - рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Как рассказал «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, тело мужчины нашел рыбак в минувшие выходные. По предварительным данным, его смерть не носит криминального характера.

В СК по Свердловской области добавили, что следователи Туринского межрайонного отдела проводят проверку. Тело мужчины отправлено на судмедэкспертизу.

Напомним, 29 сентября пропавшая в Екатеринбурге всего днем ранее 45-летняя Надежда Викулова (Щербакова) найдена мертвой. В СК по Свердловской области смерть женщины не комментируют.