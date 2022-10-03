В Свердловской области более 100 мобилизованных получили боевое оружие

Фото: пресс-служба Центрального военного округа

В Свердловской области более 100 мобилизованных в окружном учебном центре ЦВО 30 сентября получили автоматы АК-74. С ними военнослужащие будут проходить подготовку включая стрельбу и тактические действия на поле боя как в обороне, так и в наступлении.

- Все мобилизованные проходили службу в разных частях, на разных должностях, - рассказал Роман, командир мотострелкового полка. - Подготовка у личного состава разная, но у нас есть время, чтобы всех привести к уровню военнослужащего по контракту Вооруженных Сил Российской Федерации.

Напомним, ранее мы писали, что мобилизованные из Свердловской области приступили к занятиям по боевой подготовке. Все проходит под руководством опытных военнослужащих. Сначала резервисты проходят теоретические занятия в учебных классах. А после этого приступают к стрельбам. Они позволяют на практике повысить огневую выучку и подготовку военнослужащих к уверенным действиям при выполнении боевых задач.