Возле дома на Уралмаше скончался мужчина

Фото: скриншот с видео группы ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

Возле дома на Калинина, 8 на Уралмаше 2 октября скончался мужчина. Об этом группе «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург» сообщили местные жители.

- Очевидец пытался реанимировать мужчину, но бесполезно. Сейчас опрашивают жильцов, - рассказали очевидцы.

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в СК по Свердловской области, следственным отделом по Орджоникидзевскому району проводится проверка. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Тело мужчины отправлено на судмедэкспертизу.

Начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых добавил, что полицейские установили личность умершего - это местный житель, 1960 года рождения. Предварительно, его смерть не носит криминального характера.

Напомним, 24 сентября, тело 38-летнего мужчины во дворе обнаружили жители домов на Белинского-Щорса. По предварительным данным, его смерть не носит криминального характера. Тело мужчины направлено на судмедэкспертизу.