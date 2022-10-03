В Екатеринбурге ожидается потепление до +18 градусов

Теплая погода вернулась ни на один день Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург после резкого похолодания вернулась теплая погода. По прогнозам синоптиков, ожидается, что столбики термометров поднимутся до +18 градусов.

- С приходом октября потеплеет, в первой пятидневке месяца температура вернется к положительным отметкам. Небольшой дождь в этот период вероятен в большей степени на севере Свердловской области, - рассказывала ранее главный синоптик Уральского гидрометцента Галина Шепоренко.

Так, в понедельник днем, согласно прогнозу, потеплеет до +12, +14 градусов и пройдет небольшой дождь.

Во вторник, 4 октября, в ночное время ожидается от +7 до +9 градусов, в дневное - от +16 до +18 градусов.

В среду, 5 октября, ночью похолодает до +5, +7 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +12, +14 градусов.

Ожидается, что теплая погода продержится как минимум неделю.