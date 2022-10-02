В Екатеринбурге мобилизовали семьянина с двумя детьми и беременной женой

Мужчина работает формовщиком на заводе «Берит». Фото: соцсети

В Екатеринбурге мобилизовали 28-летнего Алексея Вабеля. Его жена, Мария, находится на 27-й неделе беременности, у пары подрастают двое сыновей.

- У жены плохо со здоровьем, а помочь нам некому. Из денег осталась только моя последняя зарплата. Мы живем на съемной квартире, нужно платить за кредиты, а работал я один. Мне хотя бы отсрочку, пока не родится ребенок, - цитирует портал E1.RU Алексея. На момент публикации связаться с женой Алексея не удалось. Ранее врио военного комиссара Сергей Чирков отмечал, что на отсрочку от мобилизации могут рассчитывать родители, у которых четверо несовершеннолетних детей.

Ранее мы рассказывали историю многодетного отца из Сухого Лога. Семье удалось добиться аннулирования повестки для Михаила Соколова, воспитывающего четверых детей.

А в Екатеринбурге жена заместителя управления службы безопасности УрФУ Максима Кузьменко добивается возвращения мужа домой.

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