На Гоголя загорелся заброшенный дом

В ликвидации последствий пожара задействованы 3 единицы спецтехники, 12 человек личного состава. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге на улице Гоголя загорелась кровля заброшенного частного дома. По данным свердловского главка МЧС, менее часа потребовалось пожарным, чтобы справиться с огнем.

- В ликвидации последствий пожара задействованы 3 единицы спецтехники, 12 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало. Задымления и ограничений движения в городе в связи с пожаром нет, - пояснили в ГУ МЧС по Свердловской области.

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