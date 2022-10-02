Оформление развязки Кольцовского тракта с ЕКАД обойдется в 200 миллионов рублей

Сама развязка имеет форму клевера, благоустраивать планируют пространство внутри колец, образованных съездами. Фото: Департамент информационной политики

На художественно-ландшафтное оформление дорожной развязки Кольцовского тракта с Екатеринбургской кольцевой автодорогой направили 200 миллионов рублей из областного бюджета. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков.

- Развязка расположена на гостевом маршруте, на пути из аэропорта и в аэропорт. Рядом находится выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО», где проходят мероприятия всероссийского и международного уровней. Поэтому мы должны создать привлекательное общественное пространство для горожан и гостей города, - пояснил Василий Старков.

Напомним, что в начале сентября губернатор Евгений Куйвашев по видеосвязи с Владимиром Путиным принял участие в запуске движения по новому участку ЕКАД, который замкнул обход Екатеринбурга в кольцо.

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