Красавица с Урала взяла «серебро» на соревнованиях пожарных и спасателей

Карина Бочкарева работает инспектором профилактики пожаров. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Свердловская спортсменка стала вице-чемпионом мира в подъёме по штурмовой лестнице. На Чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту, который проходит в эти дни в Узбекистане, Карина Бочкарева из Свердловской области в составе Российской сборной завоевала «серебро» в подъёме по штурмовой лестнице.

- Поздравляем Карину с этим достижением и желаем новых успехов ей и всей нашей сборной! – говорится в сообщении свердловского главка МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

О Карине известно то, что она работает инспектором отделения профилактики пожаров 54-й пожарно-спасательной части 2-го пожарно-спасательного отряда. Последний базируется в Нижнем Тагиле.

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