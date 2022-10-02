Красавица с Урала взяла «серебро» на соревнованиях пожарных и спасателей

Карина Бочкарева работает инспектором профилактики пожаров. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Свердловская спортсменка стала вице-чемпионом мира в подъёме по штурмовой лестнице. На Чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту, который проходит в эти дни в Узбекистане, Карина Бочкарева из Свердловской области в составе Российской сборной завоевала «серебро» в подъёме по штурмовой лестнице.
- Поздравляем Карину с этим достижением и желаем новых успехов ей и всей нашей сборной! – говорится в сообщении свердловского главка МЧС.
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
О Карине известно то, что она работает инспектором отделения профилактики пожаров 54-й пожарно-спасательной части 2-го пожарно-спасательного отряда. Последний базируется в Нижнем Тагиле.
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