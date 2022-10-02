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Происшествия2 октября 2022 8:14

Полиция Екатеринбурга раскрыла кражу денег из квартиры

Теперь его проверяют на причастность к другим преступлениям
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Возбуждено уголовное дело. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Возбуждено уголовное дело. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Полиция Екатеринбурга раскрыла кражу денег из квартиры. С заявлением в дежурную часть обратилась женщина, у которой пропали накопления. Сыщики уголовного розыска установили личность подозреваемого в хищении и задержали. Им оказался безработный и ранее судимый за имущественное преступление местный житель.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщает пресс-группа УМВД.

Теперь его проверяют на причастность к другим преступлениям. Напомним, что другой житель города стал фигурантом уголовного дела после того, как снял деньги с чужой карты.