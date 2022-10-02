После 11 игр у екатеринбуржцев 7 очков. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Главный тренер «Урала» дал свои комментарии относительно игры «Локомотив» - «Урал». Матч 11 тура РПЛ завершился победой гостей со счетом 2:4. В составе екатеринбуржцев отличились Каштанов, Юшин, Ранджелович и Мишкич. У «Локомотива» в концовке забивали Баринов и Игнатьев.

- Мне хочется поздравить всю команду, которая очень хорошо работает. Сегодня, я считаю, что обыграли соперника мы по делу. Может быть, игра поменялась после удаления, но до этого мы побеждали. После того, как счёт стал 1:0 и «Локомотив» получил удаление, мы правильно «растягивали» соперника, правильно действовали в атаке, понимали как создавать моменты. Порой терялись перед воротами соперника, потому что имели много времени для принятия решения и не знали, что делать с мячом. Считаю, что победа наша заслуженная. Может быть в концовке была ложка дёгтя, но тут скорее не то что мы два гола пропустили, а именно наши действия на флангах, - сказал после матча наставник «шмелей».

Отметим, что несмотря на победу, «Урал» по-прежнему располагается на 15 месте турнирной таблицы чемпионата. «Локомотив» же остался на 12-й строчке.