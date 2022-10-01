Екатеринбуржцу за кражу телефона грозит четыре года лишения свободы

Подозреваемого в грабеже доставили в дежурную часть Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в полицию обратился местный житель, который рассказал, что неизвестный вырвал у него телефон из рук на улице Крестинского и сбежал. Пострадавший также назвал приметы злоумышленника.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сыщики уголовного розыска изобличили и задержали подозреваемого в нападении молодого человека, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Задержанным оказался ранее не судимый 18-летний местный житель. Он признал свою вину. Сотрудники полиции изъяли у него украденный телефон.

Сейчас силовики проверяют подозреваемого на причастность к иным аналогичным преступлениям. На молодого человека завели уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Ему грозит до четырех лет лишения свободы.