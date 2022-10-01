В Екатеринбурге задержали парня, укравшего велобайк за 37 тысяч

Задержанного проверяют на причастность к иным аналогичным преступлениям Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге задержали 19-летнего парня, укравшего в марте 2022 года велобайк за 37 тысяч рублей. Молодого человека доставили в дежурную часть.

- Владелец велобайка сообщила в полицию, что неизвестный похитил принадлежащий ей двухколесный транспорт GT, который она оставила в подъезде дома № 5 на Очеретина, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу. - Накануне сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 8 в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого и задержали.

Задержанным оказался нигде не работающий и ранее судимый за кражу екатеринбуржец. По предварительным данным, велосипед он продал.

На молодого человека завели уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают украденный велосипед и проверяют молодого человека на причастность к иным аналогичным преступлениям, совершенным на территории города.