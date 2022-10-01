Пожарные локализовали огонь на складе с химикатами в Екатеринбурге

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

Пожарные локализовали огонь на загоревшемся складе с химикатами в Екатеринбурге. Пламя распространилось на 450 квадратных метров.

- В 19:53 пожар на промплощадке по улице Бахчиванджи локализован. В тушении пожара задействованы 42 человека личного состава, 15 единиц спецтехники, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

К счастью, во время пожара никто не пострадал.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в МЧС в 18:25. Изначально огонь охватил площадь в 300 квадратных метров. По словам очевидцев, клубы черного дыма от полыхающего склада было видно издалека.