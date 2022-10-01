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Общество1 октября 2022 15:03

В районе 32-го военного городка в Екатеринбурге перестали продавать алкоголь

В одном из магазинов полки закрыли черными пакетами
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Ограничить продажу алкоголя рекомендовала администрация Чкаловского района

Ограничить продажу алкоголя рекомендовала администрация Чкаловского района

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В районе 32-го военного городка в Екатеринбурге перестали продавать алкоголь. В одном из магазинов полки закрыли черными пакетами и повесили объявление. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в администрации города.

- На объявлении указан номер рекомендательного письма, направленного администрацией Чкаловского района в адрес владельцев магазинов в районе 32 военного городка, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Причины ограничения продажи алкоголя не называются.

Напомним, ранее депутат Госдумы Максим Иванов предложил ввести в Елани сухой закон для мобилизованных. Он обратил внимание, что в селе вырос спрос на алкоголь.