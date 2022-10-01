Ограничить продажу алкоголя рекомендовала администрация Чкаловского района Фото: Алексей БУЛАТОВ

В районе 32-го военного городка в Екатеринбурге перестали продавать алкоголь. В одном из магазинов полки закрыли черными пакетами и повесили объявление. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в администрации города.

- На объявлении указан номер рекомендательного письма, направленного администрацией Чкаловского района в адрес владельцев магазинов в районе 32 военного городка, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Причины ограничения продажи алкоголя не называются.

Напомним, ранее депутат Госдумы Максим Иванов предложил ввести в Елани сухой закон для мобилизованных. Он обратил внимание, что в селе вырос спрос на алкоголь.